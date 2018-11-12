Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний России опубликовал видео со стихами про взаимоотношения алчного работника государственных органов и дающего ему взятку гражданина. Рассказанная история заканчивается на оптимистичной ноте: И если раньше гордо нес чиновника он званье, за то, что честь свою продал, понес он наказанье.

Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний России опубликовал видео, стилизованное под советские сказочные фильмы, со стихами про взаимоотношения алчного работника государственных органов и дающего ему взятку гражданина.В истории рассказывается о бизнесмене, который пытался получить разрешение на стройку незаконным образом — при помощи взятки чиновнику. Государственный работник не выдержал соблазна. Представив в своем владении модный автомобиль и заграничный дом, он взял предложенные деньги: "Узнав о сумме обомлел, забилось сердце чаще. Сказал он гостю своему, что будет все блестяще."Стихи заканчиваются на оптимистичной ноте: "Но мы ведь знаем о статье, что 290. И деньги, дети, никогда, к нам не приходят просто. И если раньше гордо нес чиновника он званье, за то, что честь свою продал, понес он наказанье."