В центральном матче очередного тура итальянской Серии А между Миланом и Ювентусом (0:2) главным антигероем стал аргентинец Гонсало Игуаин. Лидер Милана не забил пенальти, а в конце встречи был удален и поссорился с формардом Юве Криштиану Роналду.

В центральном матче очередного тура итальянской Серии "А" между "Миланом" и "Ювентусом" (0:2) главным антигероем стал аргентинец Гонсало Игуаин. Лидер "Милана" не забил пенальти, а в конце встречи был удален и поссорился с формардом "Юве" Криштиану Роналду.Удаление нападающий "россонери" заработал, когда наорал на судью встречи Паоло Маццолени. При этом когда Игуаин уходил в поля, Роналду попытался его успокоить: "Я сказал ему успокоиться, иначе он рисковал получить более серьезную дисквалификацию, — цитирует португальца Football Italia. – Он сделал не так много. Просто из-за поражения он был раздраженным, это понятно. Надеюсь, его не будут жестко наказывать".Тем не мнее, аргентинец не оценил "товарищеского " порыва Криша и вслед за судьей грубо ответил и португальцу. А скрываясь в подтрибунном помещении нападающий "Милана" расплакался, видимо, осознав степень своего проступка...