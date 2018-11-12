Надежда Бабкина предстала в новом образе. Однако не всем ее поклонникам понравилось преображение прославленной артистки.

Надежда Бабкина предстала в новом образе. Однако не всем ее поклонникам понравилось преображение прославленной артистки.Надежда Бабкина успевает и выступать со своим ансамблем "Русской песни", и ставить спектакли, и сниматься в телевизионных передачах, и заседать на собраниях в Госдуме. Прославленная артистка умудряется выкроить время, чтобы порадовать многочисленных подписчиков своей странички в социальной сети Instagram.Так, Надежда опубликовала свежие фотографии, сделанные на съемках передачи "Модный приговор". На снимках популярная исполнительница запечатлена в атласном наряде сизого цвета и внушительных украшениях. Образ дополнили кудри. Последний аспект вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников."Валерий Леонтьев, копия, масло! Извините", "А мне напомнили , Валеру Леонтьева))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Прическа ужасная !!!!", "Надежда Георгиевна, вы супер! Но эти кудряшки..... если честно.... не для вас!", "Поменяйте прическу -срочно!", "Ужаааааас!!! Как можно еще советы давать по моде. При всем моем уважении к НБ новогодняя елка", – высказали свое мнение пользователи Сети.Ранее Надежде Бабкиной досталось от фанатов за то, что та якобы перестаралась с изменениями собственной внешности за счет мастерства пластических хирургов. Впрочем, кандидат медицинских наук, пластический хирург Андрей Ковынцев убежден, что все изменения в лучшую сторону.Эксперт заметил, что Надежда много времени проводит у косметолога. Дескать, глядя на артистку, очевидно, что пластической хирургии недостаточно. Цвет, тонус кожи – то, о чем нельзя забывать в любом возрасте, высказал мнение профессионал.