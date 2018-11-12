Оба мужчины были пьяны

Оба мужчины были пьяныЖителя Камешково осудили за убийство. Он не захотел пускать друга в свой дом, и зарезал его ножом.Летом этого года мужчины вместе пили алкоголь. В какой-то момент у них начался конфликт. Погибший побил осужденного, после чего ушел из его дома. Однако в этот же день он решил вернуться к приятелю. Хозяин квартиры не впустил его, однако тот не прекращал попыток, и даже разбил окно, чтобы попытаться залезть через него.Именно это окончательно разозлило мужчину. Он взял на кухне нож и нанес несколько сильных ударов в грудь товарища. Тот скончался от потери крови.Суд назначил убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый не согласился с столь жестоким приговором, и решил его обжаловать. Дело передано во Владимирский областной суд.