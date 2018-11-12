Вот это эпично, - на видео попала необычная авария, произошедшая в Находке в понедельник, 12 ноября. На записи видно, как катер вышел победителем в противостоянии со столбами, один из которых едва не упал на пешехода, оказавшегося поблизости от места инцидента.

Регистратор очевидца запечатлел момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждения автора ролика, в понедельник, 12 ноября, на Находкинском проспекте в Находке.На записи видно, как на перекресток выехал грузовик в кузове которого находился катер. Через несколько мгновений плавсредство зацепилось за провода, что ускользнуло от внимания водителя автомобиля, спокойно продолжившего движение.В итоге катер "завалил" несколько столбов, один из которых упал в опасной близости от пешехода как раз пересекавшего проезжую часть.