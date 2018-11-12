Угрожая ножом, злоумышленники похитили денежные средства у местного жителя.

В конце октября текущего года в ночное время суток в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 45-летний местный житель. Мужчина сообщил, что двое неизвестных похитили у него денежные средства. При уточнении обстоятельств, полицейские установили, что злоумышленники постучали в квартиру потерпевшего, а когда он открыл дверь, стали требовать передачи имеющихся денежных средств, угрожая при этом ножом. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший предал мужчинам 18 000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого по имеющимся приметам были установлены личности и задержаны подозреваемые, 32-лений ранее судимый местный житель и его 40-летний приятель.Фигуранты в содеянном сознались, пояснив, что похищенные деньги потратили на собственные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.