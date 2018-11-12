Установка для получения воды из урины поможет сократить на треть поставки воды на Международную космическую станцию. Об этом рассказал научно-технический совет НИИхиммаш – российского института, которые занимается созданием систем регенерации для космоса.

Установка для получения воды из урины поможет сократить на треть поставки воды на Международную космическую станцию. Об этом рассказал научно-технический совет НИИхиммаш – российского института, которые занимается созданием систем регенерации для космоса.Два года назад во время аварии грузового корабля "Прогресс" была потеряна установка по получению воды из урины. Новая система была доставлена на МКС в 2018 году. Как отмечают специалисты, воду, полученную таким образом, планируют использовать для технических нужд."Система СРВ-К2М (система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, установленная на МКС – Прим.ред.) обеспечивает экипаж полноценной водой для питья, приготовления пищи и напитков. Регенерация воды обеспечивает 40% от общего потребления воды на сегменте и существенно снижает массу доставок воды с Земли, что дает значительный экономический эффект", – пишут ученые на официальном сайте. Они также рассказали, что сейчас проходит испытания новая установка СРВ-У-РС, благодаря которой обеспечение водой должно вырасти до 72%.Зимой прошлого года исследователи из НИИхиммаш выступили на конференции по космической биологии и медицине и сообщили, что в будущем системы регенерации позволят получать до 88% жидкости путем переработки. Они утверждают, что в идеале эта цифра может увеличиться до 94%. Известно, что с 1998 года на российском сегменте МКС было получено таким образом более 21 тонны воды и более 5 тонн кислорода.Институт также сейчас работает над созданием душа, сауны, умывальника и стиральной машины для космоса. Кроме того, исследователи планируют разработать систему получения воды из углекислого газа.