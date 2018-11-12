Ее наставник - заслуженный тренер России Сергей Федоров

Ее наставник - заслуженный тренер России Сергей ФедоровКовровская спортсменка Анастасия Авдеева завоевала «бронзу» на дистанции 200 метров на спине на чемпионате России по плаванию, который прошел в Казани. А на дистанции в 100 метров Анастасия стала пятой.Всего в этом чемпионате участвовали более 900 спортсменов. Он стал отборочным на чемпионат Мира, который будет проходить в декабре в Китае. Будет ли Анастасия Авдеева в составе российской сборной станет известно в ближайшее время.Мастер спорта международного класса Анастасия Авдеева тренируется на базе МАУ ДО «ДЮСШ по плаванию» в Коврове. Ее наставник - заслуженный тренер России Сергей Федоров.