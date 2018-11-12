Первый заместитель главы администрации города Коврова Александр Бобров задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Первый заместитель главы администрации города Коврова Александр Бобров задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник пишет, что против Боброва возбудили уголовное дело. 10 ноября его задержали и поместили в изолятор временного содержания. У этого дела, скорее всего, тамбовский след. Известно, что администрацию Тамбова задержанный чиновник возглавлял с 2010-ого по 2015 год. А ещё раньше Бобров руководил "Тамбовскими коммунальными системами".