Жители Донбасса накануне выбирали состав парламентов и глав народных республик. В Донецкой народной республике победил временно исполняющий обязанности главы Денис Пушилин - он набрал почти 61% голосов.

Жители Донбасса накануне выбирали состав парламентов и глав народных республик. В Донецкой народной республике победил временно исполняющий обязанности главы Денис Пушилин — он набрал почти 61% голосов. На места в Народном совете претендовали общественные движения "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс". В итоге "Донецкая республика" получила 72 процента, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, на выборах главы ЛНР победил временно исполняющий обязанности главы Леонид Пасечник — за него проголосовали 68 процентов избирателей. В Народном совете большинство мест достанется движению "Мир Луганщине", оно набрало 74 % голосов. За "Луганский экономический союз" проголосовали 25 % избирателей.Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, к выборам в Луганской и Донецкой народных республиках Кремль относится с пониманием, ведь речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго.По его словам, "конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности, скажем так, возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, выполнения социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна".Он отметил, что минские соглашения не реализуются украинской стороной. Выборы в республиках Донбасса — не нарушают минских договоренностей.По его словам, Россия делает все возможное для их выполнения. Поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Украине.