11 ноября прошла четвёртая международная просветительная акция «Географический диктант». Во Владимире его писали на двух площадках.

11 ноября прошла четвёртая международная просветительная акция Географический диктант. Ровно в полдень во всех субъектах Российской Федерации любой желающий мог проверить себя на знание географии своей страны. Во Владимире диктант писали на двух площадках: в Пединституте и в Авиамеханическом колледже. За 45 минут участники должны были ответить на 30 вопросов. На каждый - по одной минуте. Результаты Географического диктанта опубликуют на официальном сайте 30 ноября. Участники диктанта, а их только на одной площадке было 150-т, смогут узнать свои баллы по индивидуальному десятизначному номеру.