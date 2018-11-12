Прошедшие 11 ноября выборы приблизили жителей Луганской и Донецкой народных республик к мировому признанию, заявил в прямом эфире программы 60 минут исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Прошедшие 11 ноября выборы приблизили жителей Луганской и Донецкой народных республик к мировому признанию, заявил в прямом эфире программы "60 минут" исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник."Мы не террористы и не сепаратисты, мы мирные люди, которые желают строить, созидать, воспитывать детей и растить хлеб. Мы имеем право на жизнь", — подчеркнул он."ЛНР провела открытые, демократичные и честные выборы. У нас были наблюдатели из 22 стран, в том числе из США, Германии, Франции. Наблюдатель из Бельгии отметил, что выборы в Донбассе прошли даже более демократично, чем они проходят в странах Европы. Своей высокой явкой мы подтвердили правильность сделанного выбора. Мы голосовали за свободу, независимость и мир на нашей земле", — сказал Пасечник.11 ноября состоялись выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР. В Луганской народной республике большинством голосов победил Леонид Пасечник. Главой Донецкой народной республики выбран Денис Пушилин. Несмотря на прозрачность выборов и присутствие на них западных наблюдателей, в Евросоюзе уже заявили, что итоги не признают.Украинский президент Петр Порошенко также заявил, что выборы ДНР и ЛНР не будут признаны Киевом."Ничего другого мы от них не ожидали. Жители наших республик в очередной раз увидели истинное лицо украинской власти. Киев постоянно обещает нас убить, огородить колючей проволокой, забросать бомбами, посадить наших детей в подвалы. А мы восстанавливаем республику, строим школы", — сказал и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.