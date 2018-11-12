На Северной железной дороге около станции Козьмодемьянск в понедельник произошел сход локомотива. В пресс-службе организации заявили, что инцидент, обошедшийся без пострадавших, не окажет влияния на график пассажирских перевозок.

Очевидцы запечатлели на видео последствия инцидента, произошедшего незадолго до полудня в понедельник, 12 ноября, на переезде около станции Козьмодемьянск участка Ярославль – Александров в Ярославской области.Как рассказали в пресс-службе Северной железной дороги, в результате схода с рельсов локомотива никто не пострадал.Произошедшее не спровоцировало изменений в расписании движения пассажирский поездов.Для ликвидации последствий схода к месту ЧП направлен восстановительный поезд из Ярославля.