14 ноября самой эпатажной артистке страны исполнится 55-летия. Но певица неожиданно задумалась о смерти. Она уже все продумала и сообщила про это своего другу Андрею Малахову.

14 ноября самой эпатажной артистке страны исполнится 55-летия. Но певица неожиданно задумалась о смерти. Она уже все продумала и сообщила про это своего другу Андрею Малахову."Она рассказала мне, что завещала развеять после смерти часть своего праха на вершине розовой горы, виднеющейся из окон ее болгарского дома, – цитирует Андрея Малахова , – другую отдать на волю московского ветра в Лялином переулке, где она жила. "А третью, – вздохнула Лола, пусть отвезут на Украину. Хотя бы так я воссоединюсь своей родиной".Напомним, что в апреле 2017 года, при пересечении границы Украины Лолита была снята с поезда Москва—Киев в Конотопе пограничниками в связи с запретом Службой безопасности Украины въезда на территорию Украины сроком на три года после выступления в Керчи в 2015 году. По словам Лолиты, она ехала навестить свою больную дочь. Милявская отметила, что действия сотрудников пограничной службы были "очень тактичными", пограничники даже выразили ей свои соболезнования из-за сложившейся ситуации".Что же касается завещания Лолиты, то во многом оно напоминает последнюю волю тенора Дмитрия Хвороствоского, скончавшегося 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет. Согласно распоряжения певца, его тело должно было быть кремировано, а прах разделен на две части и захоронен в Москве и на родине – в Красноярске. Родные все исполнили в точности. После кремации одну урну захоронили на девятом участке престижного Новодевичьего кладбища в Москве. Вторую представители Красноярского увезли на родину певца. В августе 2018 года урну захоронили в сквере Красноярского института искусств, где учился Хворостовский.