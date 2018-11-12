Злоумышленники сообщают о псевдо-проверках

Злоумышленники сообщают о псевдо-проверкахРегиональное управление Роспотребнадзора напоминает о том, что мошенники продолжают отрабатывать свои «схемы» на бизнесменах области.Злоумышленники звонят предпринимателям и представляются сотрудниками надзорного ведомства или Центра защиты прав потребителей. Их телефоны - 8 999 444 49 09, 8 999 314 87 46, 8 999 314 87 48 и 8 999 555 48 39. Мошенники уведомляют о скором проведении проверки.После чего они предлагают оказание юридической консультации. Также бизнесмены могут приобрести нормативные документы для «уголка потребителя» за 2 тысячи рублей. В случае сотрудничества с псевдо-проверяющими предпринимателям гарантируют выдачу «сертификата соответствия и положительные результаты проверки при выезде инспектора».Роспотребнадзор к подобным действиям отношения не имеет. Специалисты ведомства не собирают деньги на какие-либо цели и не предлагает платные услуги.