Актриса Марина Орлова не понимает, почему упоминание ее имени вызывает такую реакцию у вдовы Михаила Задорнова. В годовщину смерти писателя-сатирика Елена Бомбина обвинила артистку в пиаре на смерти Михаила Николаевича.

Актриса Марина Орлова не понимает, почему упоминание ееимени вызывает такую реакцию у вдовы Михаила Задорнова. В годовщину смертиписателя-сатирика Елена Бомбина обвинила артистку в пиаре на смерти МихаилаНиколаевича.Обвинения прозвучали в эфире программы "Сегодня вечером"с Максимом Галкиным, приуроченной к годовщине со дня смерти писателя. В ней былаупомянута актриса Марина Орлова, которая в последние годы выступала с ним вконцертах. Утверждалось, что она одна из тех, кто "пиарится" насмерти Задорнова, а вдова сатирика Елена Бомбина отзывалась о ней с неприязнью.Орлова признала, что Задорнов относился к ней "стрепетом и вниманием" – но никогда не позволял себе лишнего. "ДляЕлены же мое имя, будто красная тряпка. Мудрая женщина сказала бы, что ей нетникакого дела до выдумок журналистов. А она, напротив, поддается на провокации,старается меня чем-то задеть, принизить, доказать свое превосходство, тем самымсама же разжигает интерес прессы", – отметила Марина в интервью "Комсомольскойправде".Издание цитирует слова Михаила Задорнова, сказанные обОрловой: "Встретить нетупую актрису – большая редкость. Обычно онизапомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяютсяначитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голоси сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов", – сказал как-тосатирик.Орлову также пытались обвинить в том, что она с помощью Задорновапыталась выстроить свою карьеру. Актриса в ответ на эти упреки напоминает, чток моменту ее знакомства с сатириком у нее за плечами было уже сорок фильмов ителесериалов и две голливудские картины. Тем не менее, Марина очень благодарнаписателю за то, что он дал ейвозможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике.