Актриса Марина Орлова не понимает, почему упоминание ее
имени вызывает такую реакцию у вдовы Михаила Задорнова. В годовщину смерти
писателя-сатирика Елена Бомбина обвинила артистку в пиаре на смерти Михаила
Николаевича.
Актриса Марина Орлова не понимает, почему упоминание ее
имени вызывает такую реакцию у вдовы Михаила Задорнова. В годовщину смерти
писателя-сатирика Елена Бомбина обвинила артистку в пиаре на смерти Михаила
Николаевича.
Обвинения прозвучали в эфире программы "Сегодня вечером"
с Максимом Галкиным, приуроченной к годовщине со дня смерти писателя. В ней была
упомянута актриса Марина Орлова, которая в последние годы выступала с ним в
концертах. Утверждалось, что она одна из тех, кто "пиарится" на
смерти Задорнова, а вдова сатирика Елена Бомбина отзывалась о ней с неприязнью.
Орлова признала, что Задорнов относился к ней "с
трепетом и вниманием" – но никогда не позволял себе лишнего. "Для
Елены же мое имя, будто красная тряпка. Мудрая женщина сказала бы, что ей нет
никакого дела до выдумок журналистов. А она, напротив, поддается на провокации,
старается меня чем-то задеть, принизить, доказать свое превосходство, тем самым
сама же разжигает интерес прессы", – отметила Марина в интервью "Комсомольской
правде".
Издание цитирует слова Михаила Задорнова, сказанные об
Орловой: "Встретить нетупую актрису – большая редкость. Обычно они
запомнят десяток фраз из какой-нибудь роли и очень удачно притворяются
начитанными людьми, хотя сами как пробки. А у Марины оказался прекрасный голос
и сотня готовых к исполнению на эстраде смешных текстов", – сказал как-то
сатирик.
Орлову также пытались обвинить в том, что она с помощью Задорнова
пыталась выстроить свою карьеру. Актриса в ответ на эти упреки напоминает, что
к моменту ее знакомства с сатириком у нее за плечами было уже сорок фильмов и
телесериалов и две голливудские картины. Тем не менее, Марина очень благодарна
писателю за то, что он дал ей
возможность опробовать свои песни на его интеллигентной публике.