Эвелина Бледанс оставила заинтриговавший фанатов пост. Популярная актриса призналась, что ей тяжело, но свою грусть она не намерена выставлять напоказ.

Эвелина Бледанс оставила заинтриговавший фанатов пост. Популярная актриса призналась, что ей тяжело, но свою грусть она не намерена выставлять напоказ.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала фотографию, на которой запечатлена с участником Comedy Woman Олегом Верещагиным. Однако сама артистка призналась, что ей не до веселья."Последнее время в моей жизни и ленте что-то зачастили ребята из #камеди. Вот как бывает – на душе тяжело, а на работе весело... Я вот думаю, на сколько меня ещё хватит.... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Бледанс.Однако Эвелина заявила, что не намерена выставлять напоказ свою печаль. Наоборот, она намерена транслировать в массы лишь позитив и хорошее настроение. "Я хочу, чтоб на фото и видео вы видели только мои улыбки и позитив! А если что-то не получается, если даже очень сильно больно – пусть за кадром! Не хочу больше ничем делиться... только радость! Только улыбка! У меня два сына, работа, солнце в душе! А мечты... оказывается иногда могут оставаться лишь мечтами... но, надо пробовать их осуществить! И возможно не сильно затягивать, чтоб вдруг не было поздно", – рассудила актриса.По какой-то причине многочисленные подписчики высказали мнение, что в этом посте Эвелина намекнула на то, что ее третья беременность не увенчалась успехом. Поклонники засыпали артистку вопросами, однако Бледанс предпочла не разъяснять ситуацию.Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить третьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особо благоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпорального оплодотворения и заявила, что беременна.