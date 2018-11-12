Столичная полиция изучает скандальное видео с проспекта Мира: двое мужчин устроили гонки на капоте каршерингового автомобиля. Кадры, снятые очевидцами, уже стали материалом расследования.

Столичная полиция изучает скандальное видео с проспекта Мира: двое мужчин устроили гонки на капоте каршерингового автомобиля. Кадры, снятые очевидцами, уже стали материалом расследования.Видно, что молодые люди явно стараются привлечь внимание других участников движения и охотно позируют. Съемку из салона ведет и сам водитель. Его ничуть не смущает, что пассажиры перекрывают ему обзор — машина продолжает двигаться в общем потоке. Представители каршеринговой фирмы сейчас выясняют, кто именно был за рулем арендованного автомобиля.