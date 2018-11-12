Водитель “Киа Рио”, совершая обгон, не справился с управлением и вылетел на встречку.

Ещё одна авария с участием несовершеннолетнего. 10 ноября около половины десятого вечера на 7 км автодороги “Владимир-Юрьев-Польский” в Суздальском районе 33-летний водитель “Киа Рио”, совершая обгон, не справился с управлением и вылетел на "встречку", где столкнулся с автомобилем “Ленд Круизер 200”. По предварительной информации ГИБДД, в результате ДТП водитель "Киа Рио" с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и тупая травма живота был госпитализирован, а его пассажир - 13-летний подросток от полученных травм скончался в больнице.