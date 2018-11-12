Полуторагодовалый сын Александра Кержакова до сих пор живет с отцом. Несмотря на решение суда, который позволил экс-супруге спортсмена Милане Тюльпановой забрать ребенка, она не смогла этого сделать. Малыш не признает мать.

Полуторагодовалый сын Александра Кержакова до сих пор живетс отцом. Несмотря на решение суда, который позволил экс-супруге спортсменаМилане Тюльпановой забрать ребенка, она не смогла этого сделать. Малыш непризнает мать.Судьба маленького Артемия будет решаться на ближайшемзаседании суда. Хотя Милане Тюльпановой было позволено забрать ребенка, он всееще с отцом. Мать приходила за ним в сопровождении детского психолога, такогоже специалиста пригласил на встречу и Кержаков. По словам спортсмена, малыш велсебя именно так, как ожидали все присутствовавшие."Он ее не знает, но это нормально для маленькогоребенка, который столько времени не видел маму. Это ей говорили психологи,которые там присутствовали", – рассказал Александр изданию Super.По словам Кержакова,Милана в итоге обвинила Александра в том, что он настраивает ребенка противнее. Она не поверила даже психологам, которые пытались ей объяснить, что полуторагодовалогоребенка невозможно на что-то настроить. Экс-супруга подала заявление в суд о том, что Кержаков препятствует еевстречам с сыном.При этом, по словам Александра, Тюльпанова недавно самадоговорилась о встрече, на которую потом не явилась. И лишь какое-то времяспустя позвонила и сообщила, что больна.Следующее заседание суда назначено на 14 ноября. "ПредставителиМиланы говорят, что она очень хочет быть на заседании, но боится провокаций смоей стороны. По их словам, именно поэтому она не пришла. Я могу заявить, что я14 ноября не пойду на это заседание, чтобы позволить ей высказаться и ответитьна все вопросы всех сторон суда", – сказал Александр.Кержаков рассказал, что представители Тюльпановой говорят отом, что она вообще не лечилась от зависимости. Хотя сам Александрнеоднокрнатно пытался ей помочь. По его словам, он оплатил лечение иреабилитацию на Самуи, которую экс-супруга прошла с июля по октябрь.