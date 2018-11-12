Неизвестные предъявили заявителю платежные поручения о переводе денежных средств, после чего последний передал им наличные в размере 5 млн 700 тысяч рублей...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Арбат задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 32-летнего мужчины. По его словам, между ним и неизвестными, представившимися сотрудниками одного из банков, была договоренность о том, что их организация перечислит денежные средства на расчетный счет фирмы, у которой заявитель хотел приобрести товар. В дальнейшем мужчина должен был передать им наличные денежные средства. Встретившись в одном из кафе на Новинском бульваре, неизвестные предъявили заявителю платежные поручения о переводе денежных средств, после чего последний передал им наличные в размере 5 млн 700 тысяч рублей. В дальнейшем мужчина обнаружил, что деньги на указанный им счет не поступили, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 29-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что злоумышленник, не являющийся в действительности сотрудником банка, ввел заявителя в заблуждение и похитил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61