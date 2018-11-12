Мужчина набросился на 78-летнюю пенсионерку, собиравшуюся покормить кошек во дворе жилого в районе Ново-Переделкино. Камера наблюдения запечатлела момент жестокого беспричинного избиения пожилой женщины.

Камера запечатлела нападение на 78-летнюю пенсионерку, ставшую жертвой 33-летнего мужчины, беспричинно атаковавшего ее в минувшее воскресенье, 11 ноября, во дворе жилого дома по улице 7-я Лазенки, расположенного на территории столичного района Ново-Переделкино.Злоумышленник подошел к пожилой женщине и начал душить ее. "После бросил на землю и нанес множественные удары ногами в область головы. Когда потерпевшая потеряла сознание и перестала двигаться", — рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.Нападавший скрылся, а пострадавшая, у которой были диагностированы множественные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибленная рана головы и другие повреждения, оказалась в больнице.Подозреваемый задержан, по факту произошедшего возбуждено дело по статье "Покушение на убийство".