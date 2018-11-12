На фронтах Первой мировой войны погибли более 10 миллионов человек, еще больше были ранены, многие лишились крова. Но президенту Украины Петру Порошенко на это наплевать. На траурных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой улыбка с лица лидера Незалежной не сходила, Порошенко просто светился от счастья. Пользователи Сети предположили, что украинский лидер перед этим успел принять на грудь.

Нафронтах Первой мировой войны погибли более 10 миллионов человек, ещебольше были ранены, многие лишились крова. Но президенту Украины ПетруПорошенко на это наплевать. На траурных мероприятиях по случаю 100-летияокончания Первой мировой улыбка с лица лидера Незалежнойне сходила, Порошенко просто светился от счастья. Пользователи Сетипредположили, что украинский лидер перед этим успел принять на грудь.Порошенко, как известно, с алкоголем на короткой ноге. Украинский президент не стесняется встречаться с лидерами других стран подшофе. Кажется, алкогольное опьянение уже стало неотъемлемой чертой лидера Незалежной.Неизменил себе Порошенко и на траурных мероприятиях по случаю 100-летияокончания Первой мировой войны, состоявшихся в минувшее воскресенье. ПоПарижу украинский лидер разгуливал в явно неадекватном состоянии: вокругтраур, низкое серое небо и дождь дополняют атмосферу всеобщей скорби и печали, а Порошенко так и светится от счастья.ПользователиСети предположили, что украинский лидер до начала мероприятий успел выпить чего-нибудьгорячительного. Кроме того, комментаторы обратили внимание на мятыйкостюм президента Незалежной."Порошенко в мятом костюме во время траурных мероприятий в Париже ходили улыбался, просто светился от счастья. Видимо, опять нажрался", -написал на своей странице в Twitter Константин Симонов.Апогеемпьяного турне украинского лидера стало унижение от президента СШАДональда Трампа. В ходе церемонии в честь столетия со дня завершенияПервой мировой глава Белого дома так и не подошел к Порошенко и непожал ему руку, хотя лидер Незалежной смотрел на него, словно собака на хозяина, внимательно следя за каждым его движением.Многиепользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеялиПорошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один изкомментаторов.Стоитотметить, что президент Украины то и дело попадает в нелепые ситуации идает поводы для язвительных, но в большинстве случаев справедливыхкомментариев в свой адрес. Наблюдатели отмечают его чрезмерное увлечениеалкоголем, плачевную физическую форму, вечно мятые пиджак и брюки.