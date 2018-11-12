В прошлом году за период проведения этой акции музейным Владимиром вдохновились порядка 17 тысяч посетителей

В прошлом году за период проведения этой акции музейным Владимиром вдохновились порядка 17 тысяч посетителейС 18 ноября каждое воскресенье с 15:00 жители и гости Владимира смогут бесплатно посетить все экспозиции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, расположенные во Владимире. В прошлом году за период проведения этой акции музейным Владимиром вдохновились порядка 17 000 посетителей.Акция распространяется на все постоянные экспозиции музея-заповедника во Владимире и не распространяется на коммерческие выставки и культурно-просветительские мероприятия музея.Мы с радостью ждем в наших музеях как семьи с детьми, так и дружные компании. Будем рады, если в рамках этой акции в музей придут и иногородние посетители, задержавшиеся чуть дольше в нашем древнем городе.Бесплатный вход в основные экспозиции ВСМЗ будет организован еженедельно по воскресеньям, с 15.00, начиная с 18 ноября (кроме 06.01.2019 и 10.03.2019 г.). Окончание акции намечено на 21 апреля 2019 года – перед высоким туристическим сезоном.В какие музейные экспозиции и интерьеры во Владимире можно попасть бесплатно?«Старый Владимир» (ул. Козлов вал, 10).Музей рассказывает о жизни Владимира и владимирцев на рубеже XIX-XX вв.Военно-историческая экспозиция (Золотые ворота, ул. Большая Московская, 1а).Экспозиция посвящена участию владимирцев в защите Отечества. Центральное место занимает диорама «Решающий штурм Владимира войском хана Батыя в 1238 г.»Музей природы (ул. Мира, 19).Музей посвящен природе Владимирского края. В «Лесной школе» проводятся занятия для детей.Интерьер Успенского собора (ул. Большая Московская, 56).Национальная святыня, один из главных храмов Древней Руси.В интерьере памятника XII века сохранились фрагменты живописи XII века и росписи XV столетия, выполненные Даниилом Черным и Андреем Рублевым.Исторический музей (ул. Большая Московская, 64).Экспозиция рассказывает об истории Владимирского края с древнейших времен до начала XX века.Дмитриевский собор. Экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник древнерусского зодчества» (ул. Большая Московская, 60).Экспозиция раскрывает тайну дворцового храма Всеволода Большое Гнездо.В интерьере сохранились фрагменты росписей XII в.«Дом-музей Столетовых» (ул. Столетовых, 3).Экспозиция рассказывает о выдающихся уроженцах Владимира – генерале Николае Григорьевиче Столетове, герое русско-турецкой войны 1877-1878 гг., и Александре Григорьевиче Столетове, известном физике, авторе теории фотоэффекта.Экспозиции Музейного центра «Палаты» (ул. Большая Московская, 58).Здесь можно посетить Картинную галерею и временные выставки.