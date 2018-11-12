Погрузились в профессию. Ученикам медицинских классов из двух школ Владимира раскрыли некоторые секреты профмастерства и показали, как работают опытные специалисты в одном из крупных медицинских центров города. Что поразило будущих медработников и зачем идти в медицину, узнала Маргарита Махрова.

Погрузились в профессию. Ученикам медицинских классов из двух школ Владимира раскрыли некоторые секреты профмастерства и показали, как работают опытные специалисты в одном из крупных медицинских центров города. Что поразило будущих медработников и зачем идти в медицину, узнала Маргарита Махрова."Вообще, этот вид исследования был изобретён ещё в позапрошлом веке, но многие врачи им пользуются и сейчас".Так выглядит современный цифровой рентген-аппарат. Проводить обследование на нём можно даже детям, потому что доза облучения минимальная. Полученное изображение не нужно долго проявлять, как было раньше: его сразу отправляют специалисту в электронном виде. На таком оборудовании уже в своём кабинете рентгенолог может детально рассмотреть снимок и провести необходимые измерения, а затем быстро распечатать изображение. Секреты медицинских специальностей ученикам профильных 10-х классов из двух школ города раскрывают опытные профессионалы, делятся не только знаниями, но и жизненным опытом.Лариса Фадеева, врач-рентгенолог медицинского центра "Палитра": "Главное, чтобы вы учились с желанием, много, конечно, задают, трудно учиться. Зато у нас профессия хорошая, мы спасаем людей".Сегодня школьников "погружают в профессию". Многие из них в будущем мечтают лечить людей, но ещё не знают, каково это. Ребятам проводят экскурсию по современному медицинскому центру "Палитра". Заглянуть можно повсюду: от регистратуры до кабинетов с высокотехнологичным оборудованием. Медицинских кадров в области сейчас не хватает, и одна из главных задач, чтобы молодёжь приходила в профессию и оставалась в ней.Ярослав Демиденко, главный врач сети клиник "Палитра": "Мы хотим показать будущим врачам, как они будут работать, со всех сторон. Это касается и рентген-оборудования и УЗИ оборудования, эндоскопии, современных подходов к лабораторной диагностике".Так, например, выглядит одна из процедурных, где проводят перевязки и небольшие операции. Юных пациентов принимают в отдельном блоке, причём малыши с температурой и подозрением на инфекции не контактируют с другими детьми. Ребятам рассказывают, как работают травматологи, хирурги, офтальмологи.Мария Тузова, ученица медицинского класса школы № 36: "Очень интересно видеть, какое оборудование новое существует в клиниках, это уже то, с чем придётся непосредственно нам работать, когда закончим обучение".Елизавета Провейс, ученица медицинского класса школы № 36: "Именно работа с людьми, помогать им, делать их жизнь лучше, именно это привлекает во врачебной деятельности".Всероссийскую акцию "Неделя в профессии" в рамках масштабного проекта "Профстажировки" проводят активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта во Владимирской области и профессионалы в разных сферах. Благодаря ей, ученики 5-11-х классов могут познакомиться с разными специальностями и понять, кем хотят стать в будущем.Дмитрий Жученко, член регионального штаба ОНФ: "По всей Владимирской области поучаствовало около 1000 школьников, это довольно большая выборка, мы надеемся, что этот проект поможет ребятам как можно раньше определиться в выборе профессии и тем самым будет способствовать в дальнейшем элементам наставничества, профессиональной поддержки".Кроме того, руководители 25-й и 36-й школ, чьи ученики пришли на экскурсию, и директор сети клиник Светлана Зрянина подписали договор о сотрудничестве по профориентации и подготовке медицинских кадров. Теперь ученики профильных классов смогут получать консультации от врачей в своей научной работе и приходить в клинику на экскурсии.