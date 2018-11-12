Злоумышленник на пересечении 4-го Новомихалковского проезда и проезда Черепановых похитил дорожное оборудование, принадлежащее строительной компании...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево задержали подозреваемого в краже дорожного оборудования на сумму более 760 тысяч рублей.В ОМВД России по району Коптево от представителя строительной компании поступило сообщение о краже. Он рассказал, что неизвестный, находясь на пересечении 4-го Новомихалковского проезда и проезда Черепановых похитил дорожное оборудование, принадлежащее строительной компании. Материальный ущерб превысил 760 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Зои и Александра Космодемьянских сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 52-летний москвич.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29