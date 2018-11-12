Известный шотландский актер Джерард Батлер потерял дом и машину в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Фото разрушенного здания он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Известный шотландский актер Джерард Батлер потерял дом и машину в результате масштабных пожаров в Калифорнии. Фото разрушенного здания он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.Звезда фильма "300 спартанцев" рассказал, что, вернувшись домой после эвакуации, он обнаружил пепелище на месте своего дома. "Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время по всей Калифорнии. Вдохновлён, как всегда, мужеством, духом и самопожертвованием пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса", – написал он. Он также призвал всех неравнодушных поддержать всех храбрых пожарных, работающих в такое непростое время.Пострадал от огня также знаменитый канадский рок-музыкант Нил Янг. "Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один", – поделился он в посте, опубликованном на официальном сайте.Американский актер Чарли Шин рассказал о том, что потерял своих родителей во время эвакуации в Калифорнии. Позднее он сообщил, что ему удалось найти своих родственников, пишет .Свои дома в Малибу и близлежащих городах покинули также актриса Алисса Милано, певица Мелисса Этеридж, модель Ким Кардашян, режиссер Гильермо дель Торо и многие другие. Пока никто из этих знаменитостей так и не прокомментировал трагедию.Жертвами калифорнийских пожаров стали 30 человек. Более 300 жителей были эвакуированы. Огонь разрушил более семи тысяч построек, передает Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел режим ЧС в Калифорнии.