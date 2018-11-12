Петр Порошенко признался в собственном бессилии. За полгода
до окончания своего президентского срока он заявил, что население Украины не
ощущает улучшения уровня жизни и предложил потерпеть еще несколько лет.
Петр Порошенко признался в собственном бессилии. За полгода
до окончания своего президентского срока он заявил, что население Украины не
ощущает улучшения уровня жизни и предложил потерпеть еще несколько лет.
Похваставшись тем, что страна возобновила экономический
рост, президент признал – его темпы пока недостаточно высоки для того, чтобы
население почувствовало улучшение уровня жизни. Порошенко возглавляет Украину с
2014 года и за это время страна успела скатиться в европейском рейтинге,
характеризующим уровень жизни населения, на последнее место. Ранее эту позицию
занимала Молдавия.
Глава Незалежной по сути расписался в своей импотенции: почти
за пять лет нахождения у власти он не смог сделать ничего для того, чтобы граждане
Украины почувствовали себя европейцами. А, между тем, президентом он стал
именно на волне Евромайдана. Теперь Порошенко вынужден оправдываться и сваливать
свою вину на местные власти: президент говорит, что это они, дескать, не выполняют
свою работу в полном объеме.
В конце свое речи на заседании Национального совета реформ президент
недвусмысленно дал понять своим согражданам, что улучшений ждать им предстоит
еще долго. Порошенко сказал, что большинство реформ, которые проводятся в
стране, носят дальновидный характер, поэтому их эффект не ощущается сразу, сообщает
РИА Новости.
Одна из таких реформ, которую правительство Украины успешно
провело на днях – повышение с 1 ноября на 23,5% тарифов на газ для населения. Порошено
и здесь был вынужден юлить и оправдываться: у себя в Twitter он
написал, что у кабинета министров не было другого выбора.
Он отметил, что у чиновников перед глазами не было плохого и
хорошего сценариев. Им пришлось увеличить плату для потребителей, чтобы
сохранить макроэкономическую стабильность. "Это примерно как между Сциллой и
Харибдой", – написал глава государства.
В Сети заявление Порошенко восприняли скептически.
Пользователи посоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продать
свои финансовые активы.