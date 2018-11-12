Петр Порошенко признался в собственном бессилии. За полгода до окончания своего президентского срока он заявил, что население Украины не ощущает улучшения уровня жизни и предложил потерпеть еще несколько лет.

Петр Порошенко признался в собственном бессилии. За полгодадо окончания своего президентского срока он заявил, что население Украины неощущает улучшения уровня жизни и предложил потерпеть еще несколько лет.Похваставшись тем, что страна возобновила экономическийрост, президент признал – его темпы пока недостаточно высоки для того, чтобынаселение почувствовало улучшение уровня жизни. Порошенко возглавляет Украину с2014 года и за это время страна успела скатиться в европейском рейтинге,характеризующим уровень жизни населения, на последнее место. Ранее эту позициюзанимала Молдавия.Глава Незалежной по сути расписался в своей импотенции: почтиза пять лет нахождения у власти он не смог сделать ничего для того, чтобы гражданеУкраины почувствовали себя европейцами. А, между тем, президентом он сталименно на волне Евромайдана. Теперь Порошенко вынужден оправдываться и сваливатьсвою вину на местные власти: президент говорит, что это они, дескать, не выполняютсвою работу в полном объеме.В конце свое речи на заседании Национального совета реформ президентнедвусмысленно дал понять своим согражданам, что улучшений ждать им предстоитеще долго. Порошенко сказал, что большинство реформ, которые проводятся встране, носят дальновидный характер, поэтому их эффект не ощущается сразу, сообщаетРИА Новости.Одна из таких реформ, которую правительство Украины успешнопровело на днях – повышение с 1 ноября на 23,5% тарифов на газ для населения. Порошенои здесь был вынужден юлить и оправдываться: у себя в Twitter оннаписал, что у кабинета министров не было другого выбора.Он отметил, что у чиновников перед глазами не было плохого ихорошего сценариев. Им пришлось увеличить плату для потребителей, чтобысохранить макроэкономическую стабильность. "Это примерно как между Сциллой иХарибдой", – написал глава государства.В Сети заявление Порошенко восприняли скептически.Пользователи посоветовали ему сократить расходы на содержание госаппарата и продатьсвои финансовые активы.