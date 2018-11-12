На днях у Леры Кудрявцевой сбежал любимый кот. Телеведущая страшно переживала и даже, увидев его на видео с камер наблюдения, начала материться от эмоций. А теперь блондинка предстала в черном строгом платье на съемках ток-шоу.

На днях у Леры Кудрявцевой сбежал любимый кот. Телеведущая страшно переживала и даже, увидев его на видео с камер наблюдения, начала материться от эмоций. А теперь блондинка предстала в черном строгом платье на съемках ток-шоу.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала фотографию, сделанную во время съемок ток-шоу "Звезды сошлись". Для передачи популярная телеведущая выбрала черное платье до колен, изюминкой которого стали пышные рукава. Завершили образ плотные черные колготы и в тон туфли. Строгий вид Кудрявцева дополнила убранными в низкий пучок светлыми волосами.По мнению некоторых фанатов, получившийся образ оказался несколько мрачным. "У Леры усталый вид был на этой программе", "Одета как бабка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "сейчас ты как тетка!", "вся в черном, старит(", "как в трауре", – высказали свое мнение поклонники.Некоторые фанаты пришли к выводу, что Кудрявцева таким образом дает понять, что переживает потерю своего любимого кота Фофана, который на днях сбежал из дома. Об этом сообщила Лера в своем аккаунте. "Фофан убежал за котом через забор", – коротко написала телеведущая к видео. Кудрявцева запечатлела своего мужа вместе с еще одним мужчиной, которые пытались разыскать кота, но обнаружили лишь огромную дыру, сквозь которую четвероногий питомец и сбежал.Все попытки отыскать кота не увенчались успехом. Однако на видео с камер наблюдения Фофан отметился. От избытка эмоций Лера Кудрявцева даже начала материться. В конце телеблондинка все же опубликовала стоп-кадр, на котором заметен пушистый хвост кота, заворачивающего за угол. С тех пор поклонники тщетно спрашивают у Леры, нашелся ли кот, однако та упорно отмачивается. Куда разговорчивее оказался ее муж Игорь Макаров, на днях обнародовавший фотографию кота дома. Фанаты сделали вывод, что Фофан вернулся.