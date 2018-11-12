В реестр будут попадать адреса страниц с нелегальным контентом

Правообладатели приступили к заполнению баз данных пиратских ссылок в рамках антипиратского меморандума, сообщил в понедельник журналистам глава "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.Представители правообладателей и интернет-компаний, в том числе "Яндекса", 1 ноября подписали в Москве антипиратский меморандум. Он предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Вести реестр будет Роскомнадзор, он же станет посредником в переговорах участников соглашения."Я знаю, что вовсю работают те, кто создают эту платформу. И начинается уже предварительное заполнение базы данных", - сказал Чернышенко. По его словам, полноценный реестр, предусмотренный меморандумом, будет создан не ранее, чем через три месяца.Ранее сообщалось, что меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года. Предполагается, что к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа.Со стороны правообладателей участниками антипиратского меморандума являются Ассоциация "Интернет-видео", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, холдинг "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и "Национальная медиа группа", СТС Медиа и другие. В число подписавших документ интернет-компаний вошли "Яндекс", Mail.ru Group (в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники"), Rambler&Co и "Руформ" (контролирует Rutube).