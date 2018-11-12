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<a href="http://33live.ru/novosti/12-11-2018-pro-zabroshennye-zemli-i-nesankcionirovannye-svalki.html" target="_blank">Про заброшенные земли и несанкционированные свалки</a> - Кому жаловаться на несанкционированные свалки? Кто устраивает карьеры на землях сельхозназначения? И что за это бывает? О земельном законодательстве и об основных нарушениях на землях сельхозназначения поговорим сегодня с заместителем начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области Андреем Забелиным.