Кому жаловаться на несанкционированные свалки? Кто устраивает карьеры на землях сельхозназначения? И что за это бывает? О земельном законодательстве и об основных нарушениях на землях сельхозназначения поговорим сегодня с заместителем начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области Андреем Забелиным.
Кому жаловаться на несанкционированные свалки? Кто устраивает карьеры на землях сельхозназначения? И что за это бывает? О земельном законодательстве и об основных нарушениях на землях сельхозназначения поговорим сегодня с заместителем начальника отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской области Андреем Забелиным.