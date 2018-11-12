На выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной Денис Пушилин одерживает победу с 60,85% голосов.

На выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной Денис Пушилин одерживает победу с 60,85% голосов, передает РИА Новости.После обработки 100% протоколов, после обработки 100% бюллетеней с 408 избирательных комиссий к 13:00 по московскому времени, голоса избирателей распределились следующим образом: Евстифеев Роман Николаевич – 7,75%, Медведев Владимир Анатольевич – 6,5%, Пушилин Денис Владимирович – 60,85%, Храменков Роман Александрович – 14,2%, Шишкина Елена Николаевна – 9,3%".Как сообщалось, выборы в ДНР состоялись 11 ноября. Среди претендентов на пост главы республики — пять кандидатов, в числе которых Пушилин.Между тем, на выборах главы ЛНР лидирует исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, набрав 68,3% голосов избирателей.Выборы главы и депутатов ЛНР также прошли 11 ноября​​​. Пост главы республики намеревались занять четыре кандидата, среди которых Пасечник. Порога явки на выборах нет.Так, Олег Коваль набрал 16,55% голосов избирателей, Людмила Руснак — 5,9%, Наталью Сергун — 7,95%. Недействительными признаны 1,3% бюллетеней.Однако в Киеве заявили, что не признают выборы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выборы в ДНР и ЛНР не противоречат минским договоренностям.