Статью первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Александра Горового об обеспечении правопорядка во время чемпионата мира по футболу и другие материалы читайте в свежем номере журнала "Полиция России".

Ради главной наградыЗадачи, которые поставила перед собой Российская Федерация, страна – хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года, были грандиозны. Проведение мундиаля на 12 стадионах в 11 городах, пожалуй, беспрецедентный замысел в истории международных футбольных первенств. О том, как сотрудники полиции обеспечили безопасность и правопорядок в период проведения первенства, в статье первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации (руководителя Временного оперативного штаба МВД России) генерал-полковника полиции Александра Горового.Безопасность начинается с профилактикиХакасия относится к числу регионов, где наибольший процент жителей, которые отмечают высокий уровень защищённости от преступных посягательств, – 63 процента. Каким образом удалось добиться столь высокого результата, рассказывает министр внутренних дел по Республике Хакасия полковник полиции Андрей Кульков.«Эмоции оставляю в раздевалке»Многократный чемпион мира по самбо и смешанным единоборствам заслуженный мастер спорта России Виталий Минаков «считывает» соперников по глазам.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 11журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.