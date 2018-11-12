Президент
США Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий по случаю окончания
Первой мировой войны в Париже поспешил обособиться от остальных лидеров,
в числе которых был и президент Украины Петр Порошенко. Как отмечают
журналисты, глава Белого дома не стремился общаться с коллегами.
Президент
США Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий по случаю окончания
Первой мировой войны в Париже поспешил обособиться от остальных лидеров,
в числе которых был и президент Украины Петр Порошенко. Как отмечают
журналисты, глава Белого дома не стремился общаться с коллегами.
Впрочем,
подчеркивают свидетели мероприятий, главы других государств также не
горели желанием обсуждать что-то с президентом Соединенных Штатов.
Выделился лишь лидер Незалежной Петр Порошенко.
В
ходе церемонии в честь завершения Первой мировой Порошенко внимательно
наблюдал за Трампом, который поочередно здоровался с лидерами Франции,
Германии и других стран. Украинский лидер ловил каждое движение главы
Белого дома, смотрел на него полными надежды глазами, словно верный пес
на хозяина. Но к Порошенко Трамп так и не подошел.
Впрочем,
американский лидер явно не горел желанием общаться даже с теми, к кому
сам же подошел и протянул руку. Журналисты отмечали, что Трамп выглядел
мрачным и угрюмым и был лаконичен в общении со своими коллегами. Один из
источников даже назвал главу американского государства "раздражительным
и сварливым".
После приема в Елисейском дворце Трамп решил уединиться. Он направился на кладбище и мемориал Сюренса
в пригороде французской столицы, где похоронены американские солдаты -
участники Первой мировой. Постояв в одиночестве под дождем среди надгробий, президент США поспешил в свои апартаменты.
Полной противоположностью на мероприятиях в Париже был украинский лидер Петр Порошенко. Глава Незалежной
не изменил своей разухабистой, немного хамоватой манере поведения.
Общая атмосфера скорби и печали по жертвам великой войны президента
Украины не волновала.
Порошенко выглядел радостным и беззаботным, улыбка не покидала его лица. Пользователи Сети, зная о пристрастии лидера Незалежной к алкоголю, предположили, что перед началом торжеств президент Украины успел принять на грудь что-то горячительное.