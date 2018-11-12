Президент США Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны в Париже поспешил обособиться от остальных лидеров, в числе которых был и президент Украины Петр Порошенко. Как отмечают журналисты, глава Белого дома не стремился общаться с коллегами.

ПрезидентСША Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий по случаю окончанияПервой мировой войны в Париже поспешил обособиться от остальных лидеров,в числе которых был и президент Украины Петр Порошенко. Как отмечаютжурналисты, глава Белого дома не стремился общаться с коллегами.Впрочем,подчеркивают свидетели мероприятий, главы других государств также негорели желанием обсуждать что-то с президентом Соединенных Штатов.Выделился лишь лидер Незалежной Петр Порошенко.ходе церемонии в честь завершения Первой мировой Порошенко внимательнонаблюдал за Трампом, который поочередно здоровался с лидерами Франции,Германии и других стран. Украинский лидер ловил каждое движение главыБелого дома, смотрел на него полными надежды глазами, словно верный песна хозяина. Но к Порошенко Трамп так и не подошел.Впрочем,американский лидер явно не горел желанием общаться даже с теми, к комусам же подошел и протянул руку. Журналисты отмечали, что Трамп выгляделмрачным и угрюмым и был лаконичен в общении со своими коллегами. Один изисточников даже назвал главу американского государства "раздражительными сварливым".После приема в Елисейском дворце Трамп решил уединиться. Он направился на кладбище и мемориал Сюренсав пригороде французской столицы, где похоронены американские солдаты -участники Первой мировой. Постояв в одиночестве под дождем среди надгробий, президент США поспешил в свои апартаменты.Полной противоположностью на мероприятиях в Париже был украинский лидер Петр Порошенко. Глава Незалежнойне изменил своей разухабистой, немного хамоватой манере поведения.Общая атмосфера скорби и печали по жертвам великой войны президентаУкраины не волновала.Порошенко выглядел радостным и беззаботным, улыбка не покидала его лица. Пользователи Сети, зная о пристрастии лидера Незалежной к алкоголю, предположили, что перед началом торжеств президент Украины успел принять на грудь что-то горячительное.