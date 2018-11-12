Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев воссоединились для совместной работы. Однако на съемочной площадке рассказали, что между артистами так и летят искры.

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев воссоединились для совместной работы. Однако на съемочной площадке рассказали, что между артистами так и летят искры.Виктория Дайнко и Алексей Воробьев расстались несколько лет назад. Говорят, инициатором разрыва стал именно певец. По слухам, артистка долго не могла забыть обиду, однако постепенно отпустила ситуацию, а теперь исполнители даже стали друзьями. "Сейчас между ними снова пробежала искра, и они, научившись на прошлых ошибках, пытаются построить отношения", – рассказали в окружении Дайнеко и Воробьева.Говорят, свои отношения артисты предпочитают скрывать. Однако стало известно, что проживающий в Америке Воробьев специально приехал из Лос-Анджелеса, чтобы снять Дайнеко в ее в клипе на написанную им песню "С Новым годом, мой любимый человек!". Более чем говорящее название."Линия основана на реальных событиях истории их любви. Покажут много архивных фото, видео. Леша даже привез на площадку шапку, которую восемь лет назад подарила ему Вика. Они прямо светятся, находясь рядом, постоянно обнимаются, шушукаются о чем-то. Все очень рады, что эти двое дали себе второй шанс!" – цитирует человека со съемочной площадки.Отметим, что роман Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко не продлился и года. Слухи об отношениях артистов появились в середине августа 2011 года. При этом Виктория всячески отмахивалась от настойчивых вопросов журналистов, заявляя, что ее и популярного певца не соединяет ничего, кроме чистейшей дружбы. Но вскоре пара перестала скрывать отношения.Дайнеко и Воробьев обменивались нежными сообщениями в микроблогах, затем девушка сопровождала певца на концерт в родную Тулу, где Воробьев познакомил Дайнеко с родителями. Влюбленные даже отстаивали свои чувства перед продюсерами, которым якобы не нравились их отношения.Спустя время Виктория Дайнеко увлеклась молодым барабанщиком Дмитрием Клейманом. Очень быстро влюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре и расстались. Даже рождение дочери не спасло отношения.