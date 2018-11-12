Меланья Трамп и король Марокко стали звездами Сети после торжественной
церемонии в честь окончания Первой мировой войны. На мероприятии в Париже
сидящий рядом с первой леди Мухаммед VI уснул крепким сном.
Меланья Трамп и король Марокко стали звездами Сети после торжественной
церемонии в честь окончания Первой мировой войны. На мероприятии в Париже
сидящий рядом с первой леди Мухаммед VI уснул крепким сном.
Видео набирает популярность в интернете и распространяется
по социальным сетям. Героем дня стал, безусловно, король, но и Меланья тоже
отличилась своим невозмутительным видом. Она продолжала слушать речь Эммануэля
Макрона так, как будто ничего не произошло.
Зато в конце ролика можно увидеть, как строго смотрит на
короля Марокко Дональд Трамп, сидящий по
другую сторону от супруги. В комментариях к видео кто-то написал, что теперь Мухаммед
VI может смело говорить, что спал с женой Трампа.
Между тем не так давно Дональду Трампу досталось за то, что он бросил жену под
дождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению к
Меланье во время общения с журналистами.
Разговаривая с репортерами Трамп держал зонт только над собой, в то время как рядом с непокрытой головой мокнула под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направились к вертолету,
однако президент по-прежнему не укрыл супругу от дождя.