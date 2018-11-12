Меланья Трамп и король Марокко стали звездами Сети после торжественной церемонии в честь окончания Первой мировой войны. На мероприятии в Париже сидящий рядом с первой леди Мухаммед VI уснул крепким сном.

Меланья Трамп и король Марокко стали звездами Сети после торжественнойцеремонии в честь окончания Первой мировой войны. На мероприятии в Парижесидящий рядом с первой леди Мухаммед VI уснул крепким сном.Видео набирает популярность в интернете и распространяетсяпо социальным сетям. Героем дня стал, безусловно, король, но и Меланья тожеотличилась своим невозмутительным видом. Она продолжала слушать речь ЭммануэляМакрона так, как будто ничего не произошло.Зато в конце ролика можно увидеть, как строго смотрит накороля Марокко Дональд Трамп, сидящий подругую сторону от супруги. В комментариях к видео кто-то написал, что теперь МухаммедVI может смело говорить, что спал с женой Трампа.Между тем не так давно Дональду Трампу досталось за то, что он бросил жену поддождем. Президент США повел себя совсем не по-джентельменски по отношению кМеланье во время общения с журналистами.Разговаривая с репортерами Трамп держал зонт только над собой, в то время как рядом с непокрытой головой мокнула под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направились к вертолету,однако президент по-прежнему не укрыл супругу от дождя.