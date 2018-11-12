Новый Samsung W2019 продолжает линейку смартфонов, представленных в основном на китайском рынке: раскладушек с топовым характеристиками и впечатляющей ценой.

Пока смартфон-планшет со сгибаемым экраном, хотя и показанный официально на конференции Samsung для разработчиков, остается на стадии прототипа, корейская компания выпускает другое складное устройство. W2019 продолжает линейку смартфонов, представленных в основном на китайском рынке: "раскладушек" с топовым характеристиками и впечатляющей ценой.Примерно за 2700 долларов (18 999 юаней) покупателю достается гаджет солидным весом в 257 граммов с двумя 4,2-дюймовыми FullHD дисплеями AMOLED, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также поддержкой карт microSD. Работает Samsung W2019 на Android версии 8.1."Царь-раскладушка" оснащена сдвоенной 12-мегапиксельной камерой с переключаемой апертурой и записью сверхзамедленного видео с частотой 960 кадров в секунду (как в Galaxy Note9) и аккумулятором емкостью 3070 мА*ч. За безопасную разблокировку отвечает расположенный на боковой грани корпуса дактилоскопический датчик, а вот наушники предстоит подключать по Bluetooth или через переходник — аудиоразъема у телефона нет.∎Samsung показала сгибающийся пополам смартфончитайте такжеНовинка продается в двух цветах — "платина" и "розовое золото". Чтобы оправдать высокую цену Samsung предлагает владельцам смартфона бесплатную замену экрана и батареи два раза в год в случае повреждений. Кроме того, обладатели W2019 смогут пользоваться бесплатной горячей линией для справок и сервисом дезинфекции смартфона. Продажи стартовали 11 ноября, аппарат является пока эксклюзивом китайского сотового оператора China Unicom.