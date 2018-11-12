Жители и гости столицы стали чаще забывать свои вещи в московском метро. Традиционно пассажиры забывают в подземке шарфы и шапки, однако встречаются и необычные предметы: монитор, обои, карниз, бензопила, сомбреро, аэрогриль и другие, которые, казалось бы, забыть невозможно.

Если сравнивать октябрь 2018-го с октябрем прошлого года, то жители и гости столицы стали на 25 процентов чаще забывать свои вещи в московском метро.В пресс-службе столичного метрополитена "РГ" рассказали, что традиционно пассажиры забывают шарфы и шапки, однако встречаются и предметы, которые, казалось бы, трудно забыть.В числе находок, например, были мониторы, клюшка, обои, карниз и бензопила.Впрочем, это не идет ни в какое сравнение с тем, какой "урожай" забытых вещей собирали в московском метро во время чемпионата мира по футболу.Среди них были и айфоны на иностранных языках, и фотоаппараты, и матрешки, и сомбреро, и шапки-ушанки (неофициальный символ чемпионата), и даже спальный мешок и аэрогриль.В пресс-службе московской подземки напомнили, что все забытые предметы обычно хранятся до полугода на специальном складе в "Котельниках".