Анастасии Шубской не придется искать няню своему малышу.
Желающих заботиться о сыне легендарного хоккеиста Александра Овечкина – хоть
отбавляй. Теперь с ребенком нянчатся племянники Анастасии.
Анастасии Шубской не придется искать няню своему малышу.
Желающих заботиться о сыне легендарного хоккеиста Александра Овечкина – хоть
отбавляй. Теперь с ребенком нянчатся племянники Анастасии.
Кадры с племянниками Шубской, играющими со своим маленьким
кузеном, расстрогали подписчиков Анастасии. Лица малыша на видео не видно, но
зато можно рассмотреть, как трогательно Мирон и Кирилл рассматривают своего
двоюродного брата.
Мирон и Кирилл – сыновья старшей сестры Анастасии, Марии
Нахапетовой. Они прекрасно поладили с новым членом семьи. Мальчики гораздо
старше недавно рожденного Сережи, поэтому отлично справляются с функцией няни.
Еще до появления мальчика на свет Александр Овечкин и его
супруга решили, что им нужна помощь по уходу за малышом."Я бы хотела,
чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться.
Поэтому помощница нам точно пригодится", – рассказывала Анастасия
журналистам.
Шубская и Овечкин впервые стали родителями в конце лета.
24-летняя супруга хоккеиста в одной из клиник США родила мальчика, которого назвали Сергеем. Желающих
понянчиться с малышом оказалось много. Сразу после появления на свет мальчика к
Настасье приехала ее сестра Анна, а теперь ее сменила Мария со своими сыновьями
Кириллом и Мироном.
Анастасия почти сразу после появления малыша на свет
возобновила активную жизнь. Шубская посещает хоккейные матчи с участием мужа и вечеринки,
ходит по магазинам. Она может себе это позволить – ведь ребенок точно не
останется без присмотра, пишет Teleprogramma.pro.