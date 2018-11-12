Анастасии Шубской не придется искать няню своему малышу. Желающих заботиться о сыне легендарного хоккеиста Александра Овечкина – хоть отбавляй. Теперь с ребенком нянчатся племянники Анастасии.

Анастасии Шубской не придется искать няню своему малышу.Желающих заботиться о сыне легендарного хоккеиста Александра Овечкина – хотьотбавляй. Теперь с ребенком нянчатся племянники Анастасии.Кадры с племянниками Шубской, играющими со своим маленькимкузеном, расстрогали подписчиков Анастасии. Лица малыша на видео не видно, нозато можно рассмотреть, как трогательно Мирон и Кирилл рассматривают своегодвоюродного брата.Мирон и Кирилл – сыновья старшей сестры Анастасии, МарииНахапетовой. Они прекрасно поладили с новым членом семьи. Мальчики гораздостарше недавно рожденного Сережи, поэтому отлично справляются с функцией няни.Еще до появления мальчика на свет Александр Овечкин и егосупруга решили, что им нужна помощь по уходу за малышом."Я бы хотела,чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате – и мне, и Саше важно выспаться.Поэтому помощница нам точно пригодится", – рассказывала Анастасияжурналистам.Шубская и Овечкин впервые стали родителями в конце лета.24-летняя супруга хоккеиста в одной из клиник США родила мальчика, которого назвали Сергеем. Желающихпонянчиться с малышом оказалось много. Сразу после появления на свет мальчика кНастасье приехала ее сестра Анна, а теперь ее сменила Мария со своими сыновьямиКириллом и Мироном.Анастасия почти сразу после появления малыша на светвозобновила активную жизнь. Шубская посещает хоккейные матчи с участием мужа и вечеринки,ходит по магазинам. Она может себе это позволить – ведь ребенок точно неостанется без присмотра, пишет Teleprogramma.pro.