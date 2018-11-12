Жители Норвегии никак не отойдут от недавних масштабных учений НАТО, которые проходили на территории их страны. Власти получили около 500 жалоб на неподобающее поведение солдат альянса: они затоптали гектары сельхозугодий и без стеснения справляли нужду у детских садов и школ.

Жители Норвегии никак не отойдут от недавних масштабныхучений НАТО, которые проходили на территории их страны. Власти получили около 500жалоб на неподобающее поведение солдат альянса: они затоптали гектары сельхозугодий и без стеснения справляли нужду удетских садов и школ.Учения НАТО "Единый трезубец" в Норвегии оставили неизгладимоевпечатление у местных жителей. Как сообщает телекомпания NRK, граждане ежедневно строчили жалобына поведение натовских военных. Поводы были самые разные, но особый шумподнялся вокруг обвинений в адрес американцев и шведов, которые без всякогостеснения облегчались возле детских садов и школ.Власти создали специальную комиссию по ликвидациипоследствий маневров. "Это отвратительно. Речь идет об элементарномприличии. Солдаты справляли нужду где попало, а нам приходится убирать. Этогрязная работа в самом прямом смысле слова", – сказала представитель комиссии МарианнеБе.Известно, что солдаты повредили сельскохозяйственные угодья,от действий военных пострадали пастбища и пахотные земли в губернии Тренделаг. Большевсего жалоб на военных поступило от фермеров, некоторые из них были вне себя отгнева после того, как по их полям прошла тяжелая гусеничная техника."К сожалению, иногда случается незапланированное. Но когдалюди справляют нужду в общественных местах, ничего хорошего в этом нет. Мыприносим извинения", – заявил пресс-секретарь учений после того, как норвежскиеактивисты сообщили ему о претензиях граждан.Учения "Единый трезубец– 2018" проходили с 25 октября по 7ноября главным образом в Норвегии. В них были задействованы 50 тысяч солдат из31 страны, 70 кораблей, 130 самолетов и вертолетов и 10 тысяч единиц техники.Это были одни из крупнейших маневров НАТО за последние десятилетия.