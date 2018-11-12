Было установлено, что для получения кредита злоумышленница предоставила в банк поддельный паспорт...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Зябликово задержана 41-летняя москвичка подозреваемая в кредитном мошенничестве.В полицию обратился представитель одного из столичных банков. Он сообщил, что клиента банка оформила кредитный договор на приобретение товара стоимостью более 100 тысяч рублей. Однако было установлено, что представленные документы имеют признаки подделки.В результате проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемую на Ореховом бульваре. Установлено, что для получения кредита злоумышленница предоставила поддельный паспорт.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22