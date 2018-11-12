При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружены несколько электронных весов, упаковочный материал, свертки с веществом, приготовленные для дальнейшего распространения...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали женщин по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Федора Полетаева полицейские задержали двух ранее судимых приезжих женщин. При личном досмотре у каждой из них было обнаружено вещество в виде комков – около 50 граммов у одной и более 100 граммов у второй. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 150 граммов.При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружены несколько электронных весов, кофемолка, упаковочный материал, свертки с веществом, приготовленные для дальнейшего распространения, контейнеры из полимерного материала с твердым веществом в виде комков. Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятый материал является наркотическим средством – героином, массой более 1 килограмма 800 граммов.Общий вес изъятого героина составил около 2 килограммов. Как предполагает следствие, наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.По данному факту ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве