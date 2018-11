Представители техасского ресторана Mutts Canine Cantina опубликовали вакансию мечты. Им нужен человек, который будет гладить собак за 100 долларов в час. Это нужно для того, чтобы хозяева питомцев могли спокойно наслаждаться едой и напитками в кафе.

Представители техасского ресторана Mutts Canine Cantina опубликовали вакансию мечты. Им нужен человек, который будет гладить собак за 100 долларов в час. Это нужно для того, чтобы хозяева питомцев могли спокойно наслаждаться едой и напитками в кафе, сообщает Elite Daily.Все дело в том, что ресторан Mutts Canine Cantina специально предназначен для владельцев собак.View this post on InstagramShow us your puppy petting skills! Do you have what it takes to be the first-ever MUTTS Puptern at our brand new location in Fort Worth? Post a photo or video by 11/12 that shows us your puppy petting skills and use #MUTTSpuptern and tag @muttscantina for a chance to be hired as our Puptern and get PAID $100 per hour to pet puppies at our new location! Creativity is encouraged-- tell us why you're the best fit for the position in your caption! #MUTTSFortWorth #MUTTSpupternA post shared by Mutts Canine Cantina (@muttscantina) on Oct 29, 2018 at 9:06am PDTОт кандидатов на заманчивую должность требуется отправить фото или видео, на которых запечатлено, как хорошо они гладят собак.Тех, кого отберут, ждет стажировка, которая продлится от шести до восьми недель. Работать придется около четырех часов в неделю.