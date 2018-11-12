Футбольный клуб Торпедо завершил осеннюю часть первенства среди команд группы «Запад» второго дивизиона - победой. В домашнем матче чёрно-белые обыграли команду «Чертаново-2». В начале первого тайма команды обменялись ударами по каркасу ворот. А затем точный удар нанес игрок Торпедо Николай Тарасов.

Футбольный клуб "Торпедо" завершил осеннюю часть первенства среди команд группы Запад второго дивизиона - победой. В домашнем матче чёрно-белые обыграли команду Чертаново-2. В начале первого тайма команды обменялись ударами по каркасу ворот. А затем точный удар нанес игрок "Торпедо" Николай Тарасов.Хозяева попытались увелиличить отрыв, но в первом тайме это не удалось. Во второй половине матча торпедовцы забили дважды. На 47 минуте Максим Нестеров забил мяч, а через три минуты он еще раз поразил ворота соперника. Футболисты из "Чертаново-2" смогли лишь раз пробить оборону чёрно-белых. Результат встречи - 3:1. На зимний перерыв торпедовцы ушли, обосновавшись на пятом месте в турнирной таблице.Дмитрий Вязьмикин, директор футбольного клуба "Торпедо" (г. Владимир): "Конечно, когда всё хорошо, не видны все эти проблемы. В поражении они высвечиваются гораздо ярче, и над ними будем работать. Если по этой игре, то я ребятам благодарен. Настраивались они. Я сказал, что это игрой мы можем исправить как турнирную ситуацию, так и моральное психологическое состояние. И с хорошим настроением ушли в отпуск. Спасибо им за это".Денис Первушин, главный тренер футбольного клуба "Чертаново-2": "Я думаю, что результат закономерен. Однозначно, "Торпедо" было сильнее. Забей в первый момент, может что-то сложилось по другому. Но результат закономерен. Очень неубедительно мы сыграли начало второго тайма. Провалились просто".Добавим, что вторая наша команда – футбольный клуб Муром - в эти выходные, 10 ноября - в гостях проиграл столичному "Велесу" со счётом - 1:0. Сейчас муромцы расположились на седьмом месте турнирной таблицы.