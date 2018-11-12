Дональд Трамп подверг критике тот факт, что на Вашингтон приходится слишком большая часть расходов на укрепление обороны союзников. Мы вносим огромные суммы для обеспечения военной защиты других стран, — написал президент США в своем Twitter. - Такая ситуация не может продолжаться: это абсурдно и нечестно по отношению к США.

Дональд Трамп подверг критике тот факт, что на Вашингтон приходится слишком большая часть расходов на укрепление обороны союзников. Мы вносим огромные суммы для обеспечения военной защиты других стран, — написал президент США в своем Twitter. — Такая ситуация не может продолжаться: это абсурдно и нечестно по отношению к США".Как уточняет "Интерфакс", по словам американского лидера, "речь идет о миллиардах долларов". "Такие огромные суммы тратятся на то, чтобы защитить другие страны, а США не получают ничего, кроме внешнеторговых дефицитов и потерь", — уточнил американский лидер.На минувшей неделе президент Франции заявил, что Европа нуждается в собственной армии с целью снижения зависимости от Вашингтона. Трамп подверг это предложение критике.