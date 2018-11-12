Успехи
президента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричным
соседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаются
зацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь в
его поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.
Успехи
президента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричным
соседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаются
зацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь в
его поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.
В
очередной раз с критикой на Владимира Путина украинцы набросились во
время его визита в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания
Первой мировой войны. Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым разместила на своей страницы кадр репортажа с траурной церемонии на кладбище погибших.
В
Париже в тот день было ненастно. На кадре видно, как охранник главы
российского государства прикрыл его зонтом.
Возмущение украинского
блогера вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия
"Париж, Путин, дети и зонтики. На детей не капает?" – написала
пользователь Twitter.
Ну
а пока украинцы захлебывались желчью и сочиняли глупости, Владимир
Путин успел увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они
поговорили во время двухчасового обеда в Париже. Со слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс,
встреча была весьма плодотворной: главы государств обсудили ситуацию в
Сирии, Саудовской Аравии, Северной Корее, затронули тему торговли,
санкций. "У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение", —
подчеркнула она.
Украинцев
лучше было бы обратить внимание на своего собственного президента,
который в очередной раз стал посмешищем для окружающих. Во время
международной церемонии в честь столетия со дня завершения Первой
мировой Дональд Трамп так и не подошел к Петру Порошенко и не пожал ему
руку, хотя лидер Незалежной смотрел на него словно дворняга на хозяина, внимательно следя за каждым его движением.
Многие
пользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеяли
Порошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один из
комментаторов.