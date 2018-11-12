Успехи президента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричным соседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаются зацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь в его поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.

Успехипрезидента России Владимира Путина не дают покоя нашим истеричнымсоседям. Чувствуя свою полную беспомощность и никчемность, они пытаютсязацепиться чуть ли не за каждый жест российского лидера, каждую деталь вего поведении, чтобы интерпретировать это на свой извращенный лад.очередной раз с критикой на Владимира Путина украинцы набросились вовремя его визита в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончанияПервой мировой войны. Пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым разместила на своей страницы кадр репортажа с траурной церемонии на кладбище погибших.Париже в тот день было ненастно. На кадре видно, как охранник главыроссийского государства прикрыл его зонтом.Возмущение украинскогоблогера вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия"Париж, Путин, дети и зонтики. На детей не капает?" – написалапользователь Twitter.Нуа пока украинцы захлебывались желчью и сочиняли глупости, ВладимирПутин успел увидеться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Онипоговорили во время двухчасового обеда в Париже. Со слов пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс,встреча была весьма плодотворной: главы государств обсудили ситуацию вСирии, Саудовской Аравии, Северной Корее, затронули тему торговли,санкций. "У них было очень хорошее и продуктивное обсуждение", —подчеркнула она.Украинцевлучше было бы обратить внимание на своего собственного президента,который в очередной раз стал посмешищем для окружающих. Во времямеждународной церемонии в честь столетия со дня завершения Первоймировой Дональд Трамп так и не подошел к Петру Порошенко и не пожал емуруку, хотя лидер Незалежной смотрел на него словно дворняга на хозяина, внимательно следя за каждым его движением.Многиепользователи Сети не смогли обойти стороной этот эпизод и высмеялиПорошенко. "С лакеями не принято здороваться", – написал один изкомментаторов.