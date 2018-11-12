Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются современные родители, является увлечение отпрысков различными гаджетами. Учёный из Оксфорда задался целью выяснить, влияет ли на сон подрастающего поколения время, проведённое за смартфоном, планшетом, ноутбуком и другими дарами цифровых технологий.

Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются современные родители, является увлечение отпрысков различными гаджетами. Учёный из Оксфорда задался целью выяснить, влияет ли на сон подрастающего поколения время, проведённое за смартфоном, планшетом, ноутбуком и другими "дарами" цифровых технологий.Ранее исследователи не раз заявляли о негативном влиянии этих устройств на сон. Новое исследование специалиста Оксфордского университета может отчасти успокоить бдительных мам и пап: оказывается, время, проведённое у экрана монитора, практически не влияет на продолжительность сна детей.Ещё несколько лет назад общественность беспокоилась о времени, которое дети проводили перед экранами телевизоров (было доказано, что длительный просмотр ТВ приводит к ожирению). Но сегодняшняя распространённость гаджетов не идёт ни в какое сравнение с "ящиком": современные дети и днём, и ночью переписываются в социальных сетях, смотрят видеоролики и играют при помощи различных устройств. Негативные эффекты, которые оказывает такое "общение" на самых маленьких детей, порой совсем не очевидны.В связи с этим эксперты даже предлагают ограничить "экранное время" от одного до двух часов в день. Впрочем, не все исследователи согласны с точкой зрения, что длительное использование гаджетов порождает негативные последствия.Тем не менее достаточно часто учёные связывают вездесущность цифровых устройств с недостатком и плохим качеством сна у взрослых и детей. Доказано, что он также является растущей проблемой для детей школьного возраста. Как показывают исследования, от 50 до 90 процентов подрастающего поколения не высыпаются.Специалист Института Интернета Оксфорда при Оксфордском университете Эндрю Пшибыльский (Andrew Przybylski) решил выяснить, реальна ли взаимосвязь между количеством времени, проведённым у экранов устройств, и сном у детей.Исследование проводилось с использованием данных Национального обследования детей США за 2016 год. Была собрана большая база данных, насчитывающая информацию о 50 тысяч детей."Полученные данные свидетельствуют о том, что связь между сном и количеством времени, проведённое перед монитором, у детей чрезвычайно слаба. Каждый час в компании с гаджетом сокращал сон на 3-8 минут", — резюмирует Пшибыльский.Если подросток весь день не пользовался гаджетами, он спал ночью в среднем 8 часов 51 минуту. Ребёнок, который провёл день в компании устройств, спал в среднем 8 часов 21 минуту. Таким образом, считает учёный, влияние "экранного времени" на сон ребёнка несущественно.Результаты исследования, опубликованные в издании The Journal of Pediatrics, показали, что среднее время ночного сна у подростка, не использующего любые виды гаджетов, была относительно схожа с продолжительностью сна ребёнка, проводившего примерно восемь часов в день перед экранами устройств.Однако не стоит забывать, что важна не только продолжительность сна, но и его качество, а также время отхода ко сну. Эти параметры Пшибыльский не учитывал.Многие эксперты указывают и ещё на один большой минус исследования: учёный сгруппировал общее совокупное "экранное время" в одну ежедневную цифру. Таким образом, нельзя понять, влияет ли использование гаджетов непосредственно перед засыпанием на сон ребёнка.По мнению Пшибыльского, этот недостаток мало сказывается на выводах работы. Он считает, что родителям следует сосредоточить своё внимание на банальном распорядке дня и сна (времени пробуждения детей, например), нежели на рассуждениях о влиянии экранного времени. Пшибыльский уверен, что такая стратегия окажется более успешной и поможет молодым людям улучшить сон.Кроме того, другие научные работы показали, что электронные книги и прочие современные новшества помогут подросткам привить любовь к чтению. Так что отказываться от них совсем, точно не стоит.Добавим, что Пшибыльский не впервые задумывается об управлении "цифровым" временем детей. В 2017 году он провёл исследование, в котором выяснил, сколько же времени можно позволять детям пользоваться планшетом или компьютером без вреда для здоровья (авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о выводах той работы).Также мы писали об исследовании, которое показало, что "положенные восемь часов" люди не спят даже там, где нет искусственного освещения, гаджетов и кондиционеров.