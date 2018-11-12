ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бородина Александра Николаевича...

ОМВД России по району Гольяново устанавливает местонахождение пропавшего без вести Бородина Александра Николаевича, 14 июля 1983 года рождения, уроженца г. Москвы, местонахождения которого неизвестно с 23 мая 2018 года.Приметы: на вид 35 лет, рост 175 см., нормального телосложения, лицо овальное, волосы прямые короткие.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-495-965-14-01, 8-495-965-20-00.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73