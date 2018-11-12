12.11.2018

2018-11-12 16:15:43

В ДТП под Нижним Новгородом пострадал младенец

На 14-м километре дороги Нижний Новгород – Касимов в Богородском районе Нижегородской области столкнулись автомобили

Toyota и ВАЗ, передает портал . В результате ДТП пострадали пассажиры отечественной машины – 25-летний молодой человек и ребенок, которому не исполнилось еще и года. Они были доставлены в больницу.