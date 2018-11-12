14 дорожно-транспортных происшествий за выходные. 1 человек погиб, 22 получили травмы. В Судогодском районе пострадали пятеро, в том числе несовершеннолетний.

14 дорожно-транспортных происшествий за выходные. 1 человек погиб, 22 получили травмы.В Судогодском районе пострадали пятеро, в том числе несовершеннолетний.По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Лада Ларгус при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество движущемуся слева автомобилю ВАЗ-2107. В результате столкновения пострадали водитель и двое пассажиров "Ваза", среди которых был 16-летний подросток. А также водитель и пассажир Лады Ларгус. С различными травмами всех пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.